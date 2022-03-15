國際油價持續下滑與最新通膨數據稍低於預期，激勵美股早盤三大指數同步走高，道瓊工業指數上漲逾250點，那斯達克指數上漲近1%，台積電ADR小跌0.6%。

截至台灣時間21點31分，道瓊工業指數上漲269.09點（或0.82%），暫報33214.33點；那斯達克指數小漲120.01點（或0.95%），暫報12701.23點；標普500指數漲34.02點（或0.82%），暫報4207.13點；費城半導體指數也漲20.52點（或0.67%），暫報3062.03點。

5大科技巨頭全面上揚，台積電ADR小跌0.66美元（或0.66%），暫報98.64美元；聯電ADR也跌0.07美元（或0.80%），暫報8.69美元。

聯準會（Fed）16日將發布最新政策決定，市場預期Fed將升息1碼，且今年會有升息6到7次。同時Fed也將公布其對通膨和經濟成長的最新預測，從中可以看出Fed評估俄烏戰爭對美國經濟的影響。

國際油價連續第二個交易日下滑，紐約西德州原油下挫8%至94.55美元，倫敦布蘭特原油也跌逾7%至98.46美元。

美國勞工部15日公布，2月生產者物價指數（PPI）年增率達10%，符合市場預期，但高於上月的9.7%，也是首次飆升至兩位數。但剔除能源、食品與貿易服務後，2月核心PPI年增率為8.4%，月增率為0.2%，均低於市場預估的8.7%和0.6%。