陸東航客機垂直墜落畫面曝

大陸東方航空波音737客機於廣西梧州發生事故墜毀，機上人員共132人，目前搜救中。東航港股盤中急殺，尾盤大跌6.46%，東航美股盤前大跌超過17%；而波音股價盤前重挫逾7%。

東航港股從近收盤約15點47分開始下殺，終場以每股2.75港幣作收；東航ADR一度跌超過17%，截至台北時間18點05分，東航ADR下跌16.55%；波音盤前則大跌7.43%，暫報178.81美元。