大陸東方航空客機墜毀 東航股價急殺6％ 波音盤前暴跌 18:002022/03/21 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東方航空失事墜毀廣西梧州，東航港股收盤大跌超過6%，波音盤前跌逾6%。（圖／翻攝自東航雲南分公司） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸東航客機垂直墜落畫面曝 大陸東方航空波音737客機於廣西梧州發生事故墜毀，機上人員共132人，目前搜救中。東航港股盤中急殺，尾盤大跌6.46%，東航美股盤前大跌超過17%；而波音股價盤前重挫逾7%。 東航港股從近收盤約15點47分開始下殺，終場以每股2.75港幣作收；東航ADR一度跌超過17%，截至台北時間18點05分，東航ADR下跌16.55%；波音盤前則大跌7.43%，暫報178.81美元。 東航港股盤中急殺，終場下跌6.46%。（翻攝新浪港股） 東航客機廣西藤縣發生事故 梧州消防：全體出動趕赴現場 國巨股價重挫 外資護航力道猛 #東方航空 #東航 #波音 #客機 #墜毀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港首檔SPAC掛牌股價破發 Aquila全天僅三筆成交 04:102022/03/19 全球財經 這檔去年營收超慘 股價卻連4天漲停！原因曝光網笑翻 17:292022/03/21 財經 長照醫療REITs股價尚未反映今年盈利改善前景 價值面具吸引力 16:152022/03/21 財經 台積電遭暴砍 目標價竟喊破千！他揪1關鍵：股價繼續殺 11:002022/03/21 財經 派發2.5元現金股利，殖利率6.4％ 山隆 暫居油電燃汽族群第一 04:102022/03/21 證券．權證 東方航空737客機墜毀 官網頁面轉為黑白 17:272022/03/21 兩岸 宣布現金減資卻遭倒貨 美隆股價跌停 13:232022/03/21 財經 申讓持股股價表現大不同 大魯閣漲停、緯穎破千元 14:032022/03/21 財經 大立光股價重返2千元 完全填息 04:102022/03/19 證券．權證 美軍機參與北約演習墜毀 挪威證實機上4人全罹難 20:212022/03/19 國際 16檔董總大買自家股 04:102022/03/21 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。