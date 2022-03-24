受惠美國、台灣升息，金融股表現亮眼，臺灣企銀24日盤中更來到今年最高點的12.80元，較去年底收盤的9.90元，狂漲29.29％，幅度近三成。

對此，臺企銀24日法說會中，副總經理林昌育指出，2021年是臺企銀轉型的一年，獲利能力明顯提升、資產品質創下歷年最佳紀錄，投資人看到這成績，因此反應在股價上，獲得市場青睞，今年預計在升息下，利差將續擴大，獲利將續創佳績。

此外，近期臺企銀通過將配發現金股利0.1元、股票股利0.37元，合計0.47元，但因近期股價漲勢凌厲，以臺企銀24日收盤價12.75元計算，現金股息殖利率低於1％，為0.78％。

法人關心何時啟動增資，林昌育強調，將會持續爭取投資人的青睞與認同，進而提升股價，待股價貼近每股淨值時，就會研議是否啟動現金增資。以臺企銀24日收盤價12.75元、每股淨值為13.23元來看，距離僅0.48元，後續需要觀察股價的變化。

臺企銀2021年稅前淨利58.02億元，較2020年同期成長7.74％，且資產品質持續優化，2021年12月逾期放款比率0.28％、備抵呆帳覆蓋率422.69％，2022年2月逾期放款比率降至0.20％、備抵呆帳覆蓋率提升至615.67％，數據都是歷年最佳。

林昌育說，由於資產品質持續改善，每月提存備抵呆帳金額大幅減少，截至今年2月底，信用成本0.11％，較去年年底0.42％大幅減少0.31％，獲利能力將逐漸顯現，且受惠今年開始進入升息循環，利差有望擴大，估計將帶動臺灣企銀獲利進一步提升。