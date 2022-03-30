成立超過半世紀的紡織廠中福，今年初股價大約在30元上下，沒想到自2月中開始一路飆漲，不僅接連衝破50、60元大關，短短2周飆漲一倍，上周盤中甚至飆破70元，創下歷史新高，近期股價異常飆漲引發市場側目，已被主管機關盯上。

中福公司今（30）日更大動作登報聲明，呼籲主管機關及檢調單位盡速依法查明，是否有特定人士利用其所掌控的證券帳戶，造成中福公司股票活絡假象，並企圖抬高公司股價，吸引不知情的投資人進場追價買進或賣出。

中福營運狀況並不突出，過往市場上鮮少有人關注，近10多年公司每股平均收盤均價未超過10元，沒想到自2020年9月開始，股價出現異常波動。股價從2020年9月之每股收盤價10.10元，至同年10月30日時，每股收盤價已達18.1元，同年11月12日股價更來到20.3元，2個月股價漲幅達102％。

從2020年12月15日到隔年1月8日，每股收盤價再從21.5元漲到29.8元，期間有數天成交筆數及成交股數明顯高於以往之交易量；今年1月每股收盤均價29.67元，到2月25日每股收盤價已達48.2元，3月至今，股價甚至一度達70元。

證券界不解，中福股價異常波動的這段期間，並未有利多訊息及新聞，反而自2021年3月起，有市場派股東接受媒體採訪，指控中福經營團隊有公司治理瑕疵，這讓外界不禁想問，一家有負面消息的公司，怎麼股價會不斷飆漲？也籲主管機關正視。

觀察中福2月中迄今的主力進出，成交量集中在幾個特定分點券商，主力買超前三名的分別為玉山證券、兆豐三重、群益金鼎三重。