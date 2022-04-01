證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（不含中福、樂士、台開及互億）去（110）年度財務報告已於3月31日完成公告申報。經統計，所有上市公司營收38.24兆元，年成長5.16兆元，年增幅15.6％；稅前淨利5.02兆元，年成長2.14兆元，年增幅74.03％，國內經濟成長動能延續，上市公司獲利表現佳。

證交所統計，本國上市公司110年營收37.32兆元，較109年成長5.05兆元，增幅15.66％；110年稅前淨利4.91兆元，較109年成長2.1兆元，增幅74.8％。

另外，第一上市公司110年營收9,204億元，較109年成長1,063億元，增幅13.06％；110年稅前淨利1,123億元，較109年成長352億元，增幅45.65％。

證交所分析，110年獲利成長產業主要為航運業、半導體業及金融保險業。航運業因塞港惡化造成運能供給吃緊，另終端銷售仍持續成長，供需失衡使運價維持高檔，致獲利創高。半導體業受惠疫情加速數位轉型，5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利，金融保險業則因資本市場熱絡及授信餘額增加，帶動獲利成長。

另外，第一上市公司110年則來自於航運、融資服務、半導體及貿易百貨等產業之業務需求成長，推升KY公司獲利續創佳績。

至於110年獲利衰退產業主要為水泥工業、食品工業及觀光事業。水泥工業主係煤價上漲侵蝕毛利，另大陸實施能耗雙控及限電使出貨量減，致獲利衰退。食品工業及觀光事業則受本土疫情衝擊，致獲利不如預期。