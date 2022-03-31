樂士兩派董事大鬥法，原董事長陳龍發30日一如原先規劃今（31）日召開董事會，承認去年財報，決定召開股東會事宜、發放董監事及員工酬勞等事宜。陳龍發表示，夏帝投資派八位董事及獨董30日加開臨時董事會，承認去年財報及股東會事宜，未在7天前發召集董事會通知書，不合程序，31日董事會若流會，無法承認去年財報，恐有暫停交易的危機。

樂士兩派董事對於經營煤炭進口業務分岐，引爆董事長爭奪戰。夏帝投資法人代表林耀立等八位董事及獨董30日召開董事會，在現任董事長陳龍發等三位董事缺席下，解任陳龍發董事長職務，改推舉吳榮傑出任董事長，隨後向經濟部商業司申請辦理董事長變更登記。陳龍發以吳榮傑雖在台南麻豆從事營造業，但非當初請求召開董事會內容記載，董事長需具備財經及法律背景為由，也向經濟部商業司提出異議。

陳龍發強調，夏帝投資派八位董事及獨董，完成解任及改選董事長案，加碼召開臨時董事會，承認去年財報及召開股東會等事宜。八位董事及獨董擁有過三分之二席次將他解任董事長，但經濟部商業司尚未完成變更登記，八位董事及獨董30日召集加開臨時董事會承認去年財報及決定股東會事宜，未符合臨時董事會需在召開前7天前寄發通知書規定，他仍保有董事，並未接獲臨時會開會通知，召開程序不合法。

陳龍發強調，他31日召開董事會承認去年財報、股利發放、發放董監事酬勞及員工分紅等議案。八位董事及獨董若缺席，導致董事會流會，無法承認去年財報，最壞狀況是證交所下達暫停交易，樂士也只能遵從證交所決定。

陳龍發表示，他所屬陣營目前檯面上及檯面下持有樂士股份超過四成，勝過前立委李全教陣營持股，不過31日董事會討論今年樂士股東會事宜，不會有提前改選董事及獨董議案。