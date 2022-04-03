高雄機車騎人行道問題，遭波蘭籍記者Tomasz Sniedziewski一個月二度PO文控訴，台灣交通亂象也成為網友討論話題。近日就有網友PO文詢問，哪個縣市交通對外地人最不友善，其中網友一面倒，認為台南是最糟糕的。

網友在PTT車版PO文「哪個縣市的交通對外地人最不友善？」，他表示自己常住台中，需要經常開車到各縣市出差，因此對各縣市交通都有些心得。原PO認為，台北人車多、行車路線複雜，多線道全部同方向很不習慣、常常禁止左轉；新北則是很亂，公車汽車機車通通擠在一起，壓力超大；桃園市區還好，火車站附近稍亂，但中立交通就很糟，道路規劃更亂。

原PO繼續說，自己住的台中則是中港路和中清路一到尖峰時刻就塞爆；嘉義的限制性道路（汽車單行，機車雙向）相當頭痛；台南則是老城市，路小又很擠，加上超難停車。

底下鄉民超過半數都說台南：「你舉例的這些，台南最有感」、「台南圓環」、「台南超爛，圓環更不用說」、「台南的圓環真的是無解」、「開車下台南，那個圓環真心看不懂」、「絕對是台南，無腦的車種分流+半殘的圓環，不管開車騎車都很難」、「台南。不管從哪個交流道下要去國華海安一帶都塞很久」、「台南，沒有之一」、「說台北很難開的，去台南包準你開眼界」、「台南圓環、小巷根本就惡夢」。

其他人則紛紛給出不同意見：「高雄是素質差，但路滿好開的」、「台北單行道真的很煩躁」、「雙北是不好開，南部是一堆人會亂衝」、「桃園中壢真的難開，一堆阿勞在亂騎」、「台北真的很搞剛，一堆橋就很容易搞爆人」、「台中是很怕按喇叭就吃慶記」、「台中對違規仔最友善了，用路人都我行我素，各種違規搶快挑戰車縫極限的危險駕駛，文心路天天都是0-100加速賽，改裝車炸街」、「台北路牌指示都很清楚，但車位真的超難找」。