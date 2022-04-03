上月中遭波蘭籍記者Tomasz Sniedziewski貼出影片痛批高雄人行道機車亂象，引起市長陳其邁關注，下令警方大執法，未料過不到一個月，Tomasz再度貼出一段機車騎人行道影片，大酸「這就是高雄」，但這次有些台灣網友不爽，反嗆Tomasz，要他不爽就回波蘭。

Tomasz上月中的影片引發關注，高雄長期以來的交通亂象成為討論話題，市長陳其邁下令警方大執法，短短2天開出近1500張罰單，還一度引發市民反彈，要求有宣導期，或是反問「停車格就在人行道上，不然我要怎麼停」，讓警方改針對「惡意違規者」開罰，其他則用勸導方式。

不少台灣網友反嗆Tomasz，要他不喜歡就回波蘭。(圖／Tomasz Sniedziewski推特)

不少台灣網友反嗆Tomasz，要他乾脆去選高雄市長。(圖／Tomasz Sniedziewski推特)

不少台灣網友反嗆Tomasz，要他不喜歡就回波蘭。(圖／Tomasz Sniedziewski推特)

不少台灣網友反嗆Tomasz，要他不喜歡就回波蘭。(圖／Tomasz Sniedziewski推特)

不少台灣網友反嗆Tomasz，要他不喜歡就回波蘭。(圖／Tomasz Sniedziewski推特)

但隨著警方大執法過去一個月，高雄人行道亂象再度嚴重起來，讓Tomasz忍不住二度PO文批評，貼出一張機車騎在人行道的照片，「不用說話，就知道住在高雄」，底下隨即有網友分享自己照片，大嘆高雄行人真的很危險。

但也有部分台灣網友似乎不爽Tomasz的爆料，紛紛留言反嗆：「台灣人口密度跟波蘭又不一樣，不要惡意批評」、「為何要一直批評高雄，你可以多宣傳高雄的美，我如果住波蘭也會告訴朋友波蘭有多美」、「一直PO要不要去選高雄市長啊」、「你如果看不爽，可以滾出來灣」、「不喜歡就回波蘭啊，你住在泰國跟越南就會有不同感受了」，也有當地人護航，表示這種情況全台灣都有，不需要針對高雄」。