儘管美股首季結束創下兩年來最慘一季，不過受到國際油價狂飆，加上股神巴菲特的加持，西方石油股價卻一飛衝天，不僅季漲一倍，創下該公司有史來最大單季漲幅，並還躍升成為標準普爾500指數首季表現最佳個股。

雖然標指首季重摔近5％，但標普能源指數卻逆勢走高、勁揚近4成，當中又以西方石油股價已超過98％的漲幅傲視群雄。

西方石油之能夠脫穎而出、成為美股首季最大贏家，除了受惠於國際油價一路飆高，還得要歸功巴菲特在本月初對該公司買進近10億美元的股份。目前巴菲特執掌的柏克夏海瑟威已成為西方石油的最大股東。

上周BMO資本公司分析師鍾惠斯（Phillip Jungwirth）才調高西方石油的目標股價，他說此舉除了反映國際油價攀高，也是對該公司為了在2040年實現淨零排放，準備發展碳捕捉與淨零排放石油等計畫給予高度讚揚。事實上巴菲特就是受到這項綠能計畫吸引，而大舉加碼對西方石油的持股。

能源股雖然曾在2020年首季出現崩跌，但如今該類股已經逐漸收復失土。今年首季標指漲幅前10大個股中，有7檔為能源股，其中Halliburton股價飆漲67％、Apa與Marathon等則為55％，這也使得這三大個股股價如今已逼近4年高點。

美國銀行分析師蘇柏曼尼安（Savita Subramanian）日前在給客戶的報告中提到，儘管美股今年來表現疲弱，有如對多頭投資者澆了一盆冷水，不過能源股卻能突破重圍扶搖直上。他還預測即使地緣政治風險有朝一日消退，然而在通膨持續發燒，可望帶動該類股表現能持續超越大盤。

他還補充，相對於能源公司獲利，它們的股價迄今仍舊在歷史低位徘徊，另外該產業致力發展除碳計畫與誘因，也對那些關注環境發展的投資者帶來一定的吸引力。