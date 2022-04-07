巴菲特買進約11％股份 惠普盤後股價飆漲 12:462022/04/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據柏克夏海瑟威6日（周三）揭露，該投資公司買進惠普（HP）股票將近1.21億股，顯示股神巴菲特最新的大型投資動作。 此次入股使得柏克夏獲得惠普11.4％的股份，根據周三惠普收盤價34.91美元為計，柏克夏持股價值約42億美元。 在柏克夏向美國證券交易委員會申報購買惠普股份的消息後，這家全球PC與印表機大廠周三盤後股價飆漲9.9％至38.38美元。 截至1月31日止，惠普在外流通股數約10.6億股。 《國際產業》巴菲特入股 這檔盤後飆漲10% 三利空疑雲 匯豐降評台股 #惠普 #全球 #買進 #盤後 #股價飆漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 耕興首季營收淡季不淡 創單季新高 10:442022/04/07 財經 樹林科技廠今復工 半數員工居家上班 11:192022/04/07 生活 全球政府債務 今年將破表 04:102022/04/07 全球財經 廣交會連3年線上舉辦 15日登場 11:532022/04/07 財經 富比世全球富豪榜 農夫山泉鍾睒睒為中國首富 14:052022/04/06 財經 越南活力四射 把握復甦行情 04:102022/04/07 投資理財 全球最低稅負制遇阻 落實進展牛步 20:332022/04/06 財經 全球政府債務破表 今年估達71.6兆美元創新高 01:502022/04/07 財經 多空未明 主題投資以長護短 04:102022/04/07 投資理財 柏瑞投信：各國政府加碼ESG投資 04:102022/04/07 產業特刊 樺漢2022年回春 中信初評買進 01:502022/04/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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