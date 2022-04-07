根據柏克夏海瑟威6日（周三）揭露，該投資公司買進惠普（HP）股票將近1.21億股，顯示股神巴菲特最新的大型投資動作。

此次入股使得柏克夏獲得惠普11.4％的股份，根據周三惠普收盤價34.91美元為計，柏克夏持股價值約42億美元。

在柏克夏向美國證券交易委員會申報購買惠普股份的消息後，這家全球PC與印表機大廠周三盤後股價飆漲9.9％至38.38美元。

截至1月31日止，惠普在外流通股數約10.6億股。