探針卡及LED設備廠旺矽(6223)2021年第四季營運續揚，歸屬母公司稅後淨利2.21億元、每股盈餘（EPS）2.36元，雙創近5季高點。累計全年歸屬母公司稅後淨利6.93億元，每股盈餘7.44元，雖較前年略為下滑、仍雙創歷史第三高。

旺矽董事會通過股利分派案，決議擬配息4元，盈餘配發率約53.76％。以29日收盤價103元計算，現金殖利率約3.88％，公司將於6月15日召開股東常會。旺矽股價8日下探96.8元的近10月低點後回穩，今（30）日開高上漲2.42％至106元，早盤維持約1.5％漲勢。

旺矽2021年第四季合併營收續創18.65億元新高，季增13.55％、年增23.88％，營業利益2.38億元，季增19.78％、年增達45.47％，登近1年半高點，毛利率42.59％、營益率12.81％，優於第三季41.53％、12.14％及前年同期42.49％、10.91％。

在營收規模創高、本業獲利提升，配合業外收益較第三季倍增挹注下，旺矽去年第四季歸屬母公司稅後淨利2.21億元，季增達24.97％、年增達73.28％，每股盈餘2.36元，雙創近5季高點，亦為僅次於2010年的同期次高。

累計旺矽2021年合併營收創65.08億元新高、年增9.84％，營業利益8.07億元、年減6.09％，仍創歷史次高，毛利率42.15％、營益率12.41％低於前年。不過，在業外轉虧為盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利6.93億元、年減2.89％，每股盈餘7.44元，仍雙創歷史第三高。