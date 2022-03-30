升息利多帶動，金融股近日買盤強勁。永豐金（2890）30日爆量上漲，盤中最高來到18.3元，漲幅達5％，股價來到史上新高，盤中成交量56,210張，也創下2021年底以來的新高，今日成交量可望挑戰去年11月30日的58,243張再創新高。就技術面來看，永豐金日KD、周KD已呈現黃金交叉，月KD也向上，短期、中期多頭動能強勁，近五日外資買超逾9千張，MACD呈現擴張狀態。

俄烏戰爭延燒、通膨增溫，美國聯準會預期2022年會升息六至七碼、台灣預期升息三碼，升息循環已啟動，讓金融股近日強強滾。瑞士信貸近日出具的報告中全面調升金融股的目標價，其中，潛在漲幅逾10％的有中信金、國泰金、永豐金，中信金目標價從29元調高至36元、永豐金目標價則從18元調高至21元，國泰金目標價從75調高至78元。

市場人士分析，永豐金近日爆量上漲原因有三，一是升息有利以銀行為主體的金控，因為銀行利差可增加挹注獲利；二是永豐金今年每股現金股利配發0.8元、股票股利配發0.1元，若以29日收盤價17.3元來看，殖利率高達5％，吸引買盤進駐。

法人觀察，永豐銀還有二大特色，一是積極響應綠能政策發展綠色金融，已宣布預計太陽能光電廠融資餘額三年內擴增至千億元以上，目前旗下太陽能光電廠融資餘額至2021年底達約600億元、全台第一，2024年將挑戰千億元規模，有助公司長期穩定獲利來源，二是積極推動數位變革方面，永豐金控近年積極投入新興科技應用、發展數位金融，2021年底銀行DAWHO數位帳戶已近110萬戶、證券數位通路開戶數也突破20萬戶。

對於股價創新高，永豐金表示，對於市場一時的股價波動不會介入、不予評論，未來會以四大策略「數位、跨境、整合、永續」著重本業經營發展，為股東創造更大的報酬，投資人宜謹慎判斷，做好資產配置。