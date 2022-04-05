隨著時序進入4月份，法人點名逆勢飆的「金融股」為不可錯過的投資亮點！國泰投信指出二大關鍵，一、回顧今年3月各產業狀況，以金融業表現最為突出，相關指數不僅走勢贏過臺灣加權指數，更在一片股海哀號中繳出正報酬的好成績。二、過去經驗升息循環中台股上漲機率高，且台股評價接近歷史低點，升息下金融股尤為受惠、物美價廉、是今年投資組合不可或缺的配置。

國泰投信表示，據證交所資料，2022年3月以來台股、傳產、電子等相關指數跌幅約介於1至2％之間，然而金融股卻是逆勢成長接近6％，且自3月18日台灣升息一碼之後，金融股氣勢依舊最盛，漲幅達3.87％。

國泰投信進一步表示，回顧過往聯準會升息對台股的影響，在2004年及2015年升息後，台股漲幅皆逾15％。由於升息代表經濟復甦，加上美國聯準會宣布加速縮減購債，2022全年升息碼數預計增至7至8碼，預期台股仍有利多。目前台股評價接近歷史低點，近期未來12個月預估本益比最低來到12.4倍，低於去年10月低點13倍，可說是物美價廉，將會是今年投資組合不可或缺的配置。

國泰股利精選30ETF（00701）基金經理人陳韻竹表示，台灣央行跟進美國升息，回顧台灣前次升息時台股表現，升息後短中長期股市皆有亮眼漲幅，過往在升息循環階段皆伴隨股市多頭，有助台股長多趨勢。尤其隨聯準會升息步調加快，可望加大銀行業存貸利差，帶動獲利提升，加上去年金融業獲利攀高，市場預期今年配發的股利有望隨之提高，建議布局含金量高的ETF，未來配息可期。

陳韻竹補充，雖然台灣基本面穩健，但地緣政治擾亂、通貨膨脹、疫情仍舊牽動著金融市場，台股恐呈現震盪向上的格局，因此打造低波動的股票配置會是今年重要的投資課題，配置上可掌握兩大重點：一鎖定具競爭優勢的績優龍頭股，區域戰爭與升息皆不改科技趨勢，今年台股獲利動能仍由電子股帶動，科技股有機會維持高成長態勢。二關注股價波動低及持續配發高股息的個股，由於低波高息股更能發揮防禦力，有股息作為下檔保護，攻守兼備抵禦市場波動干擾。