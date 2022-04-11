近期俄烏戰事、大陸封城衝擊電子終端需求，FOMC會議記錄給予後市更清晰的政策方向，市場干擾聲不斷，但即將登場的美股重量級企業財報，將自14日起密集公布，有助釐清市場雜音，市場預估第一季美國企業獲利年成長5.8％，增長幅度減緩，主要是基期逐漸墊高，及疫情干擾商業活動，但企業獲利雖趨緩，但仍在成長，台股基本面佳，仍可逢低把握布局時機。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，展望4月股市除升息、縮表、戰爭等利空持續發酵外，台灣及大陸疫情也干擾整個市場投資氛圍。接下來美股財報周即將登場，除留意財報表現外，釋出的後市展望更是關注焦點，是否能帶起市場樂觀氛圍可特別留意。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，根據金管會統計，上市櫃公司今年營收、獲利表現皆創近十年新高，此外截至3月底，台股現金殖利率有3.84％，加計股票股利，則殖利率高達3.96％，凸顯股市基本面佳，且主計處預估今年台灣經濟成長率4.42％，景氣依舊穩健成長。

日盛精選五虎基金投資團隊分析，台股整體本益比低於14倍，現階段評價相較其他市場更具吸引力，同時享有高成長及高息的雙重優勢，建議可逢低布局台股基金，產業方面留意5G手機、伺服器、智能車及金融族群，預期將有較佳表現。