主計總處公布3月消費者物價指數（CPI）年增率達3.27%，寫下115個月來新高！包括食物、衣著、居住、交通等七大類項目全面上漲；扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率也升至2.47%，創158個月來最高，數據顯示通膨壓力爆表。針對CPI年增遽升，美系外資出具最新報告指出，2大壓力（通膨及FED升息），將促使台灣央行在6月的第二季理監事會上，採取更積極的緊縮貨幣政策以抑制通膨，因此，2Q的理監事會後，央行恐再再釋出升息1碼，而H2央行將每季再升息半碼。以此推估，至年底央行重貼現率將上揚至1.875%。

央行總裁楊金龍在今年首季理監事會上曾表示，升息難免會波及房貸戶，據央行內部計算，全國去年第3季新承作房貸金額平均為763萬元，升息1碼會使得1年利息負擔增加1萬9075元。

而若以763萬元的平均貸款金額計算，央行2Q再升息1碼，之後的2季再各升息半碼，房貸戶的1年利息負擔將增加3.815萬元，再加上Q1升息1碼增加的1.9075萬元，合計今年央行升息，房貸戶1年利息負擔將增加5.7225萬元左右。

3月CPI七大類中變動影響較大者，交通及通訊類上漲5.91％，漲幅較為明顯，主因國際油價走高，油料費上漲19.20％，機票、交通工具零件及維修費、交通工具價格也分別漲5.03％、4.28％及2.51％。在食物類的年增為5.9%，亦高於2月，主要是蔬菜受到今年2月寒流及去年低基數影響，價格上漲24.35％，尤其蛋類因為供需失衡及飼養成本提高，價格上漲23％，加上水果、水產品、外食費及肉類價格各漲8.53％、6.22％、5.26％及4.54％所致。