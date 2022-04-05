澳洲央行周二召開例會後決議按兵不動，不過在利率前瞻指引部份刪除對於緊縮貨幣政策「將保持耐心」的措詞，暗示接下來幾個月確有升息的可能，澳元聞訊應聲跳漲，並升破0.76美元站上9個月新高。

澳元周二強升0.8％，一舉突破0.76美元，盤中最高來到0.7609美元，改寫去年6月以來的新高價。

澳央召開4月例會後一如市場預期將官方現金利率保持在0.10％不變，並表示未來貨幣政策走向將取決於薪資成長與通膨的數據。

澳央總裁洛威(Philip Lowe)發表聲明指出，「接下來幾個月決策委員會將有通膨與勞動成本變化等重要數據可以參考，委員會並將據此來決定貨幣政策，俾以支持達到澳洲完全就業與控制通膨的政策目標。」

值得注意的是，澳央在利率前瞻指引部份已刪除針對升息「將保持耐心」的措詞，代表貨幣政策走向將轉鷹。

澳洲聯邦銀行策略師卡波索(Joseph Capurso)表示，「澳央利率前瞻指引刪掉對升息保持耐心的措詞，顯示澳央未來幾個月的某個時點就會升息。澳元輕而易舉突破0.7540美元的反壓後，接下來幾個月便會往0.77美元挺進。」

市場預期，澳央最快今年6月就會升息，這也將是澳央自2010年以來首度緊縮貨幣政策，並讓澳洲加入全球央行啟動升息循環的列車，俾以對抗1980年代以來最大的通膨威脅。

歐元則因美國與歐洲國家揚言將對俄羅斯採取新一波制裁而走貶，最低下滑至1.0960美元的逾一周新低。歐元上周才因市場樂觀預期烏克蘭衝突可望落幕，一度升抵1.1185美元的1個月新高。

據外電報導，為了懲罰俄軍在烏克蘭北部屠殺平民的暴行，歐洲新一輪制裁可能鎖定包含俄羅斯進口至歐洲總值達數十億美元的能源。

美元對歐元走強帶動美元指數揚升至99.083，逼近一周最高。