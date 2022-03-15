巴基斯坦一名少女在8個月大時不小心摔倒，導致她的脖子扭曲90度，父母起初以為她會自行恢復原狀，因此並未帶女兒就醫，直到狀況越來越嚴重，才驚覺不對勁，但又沒有錢醫治，因此少女的脖子只能維持90度長達13年，讓她生活非常不便，近日透過募款，順利籌到錢進行手術。

根據《每日郵報》報導，患有輕度腦性麻痺的13歲少女古爾（Afsheen Gul）8個月大時不小心跌倒，從此脖子扭曲90度，起初父母以為她的狀況會好轉，因此並未帶古爾就醫，直到發現事態嚴重後，又沒有錢進行醫治，因此只能透過信仰治療，但都無濟於事。

古爾無法伸直脖子，頭部甚至與頸部呈現90度，導致她難以進食、走路和上廁所，甚至也無法上學，而她的故事曝光後，善心人士在GoFundMe為她募款，順利籌到3.4萬美元（約新台幣97萬元）的手術費用，之後經醫療團隊分析後，表示古爾的存活機率為50%，但此事之後卻不了了之。

古爾的哥哥雅各布（Mohmad Yaqoob）為了幫助妹妹，尋找許多相關資料，得知印度的脊椎外科醫生克里希南（Rajagopalan Krishnan）曾動過類似的手術，幫12歲男童阿伊瓦（Mahendra Ahirwar）進行拉脖手術，便與克里希南醫師聯繫，對方推斷，古爾應該是罹患「寰樞椎旋轉脫位」（AARD），是一種頸椎不穩定的疾病，「當我看到古爾的案例後，我確信我能改善她的生活，如果我們不幫助她，她存活的機會渺茫」。

古爾近日動完手術，目前待在印度德里進行觀察，但術後頭部仍需靠器材支撐，克里希南醫師提到，由於古爾的脊椎受到嚴重壓迫，因此在復原期間，脊椎的修復狀況非常重要，雖然醫療無法治療她腦性麻痺狀況，但能讓古爾直視這個世界，術後3天古爾順利站起來，讓醫療團隊看了非常感動。