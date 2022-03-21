去年3月鄭姓男子到台北市大安區一家酒店消費，但鄭男卻利用在酒店上班的女被害人喝醉進入包廂廁所時，進入廁所加以性侵，案發後，酒店要求被害人簽和解書，由酒店賠1萬元，鄭男賠償5000元，但台北地方法院仍依犯乘機性交罪將鄭男判刑3年3月。可上訴。
鄭男去年3月6日傍晚到台北市一家酒店消費，喝到隔天凌晨，一名陪酒小姐因不勝酒力進入包廂廁所內，鄭男隨同進入包廂廁所，將她抱至洗手檯上加以性侵，被害人得知受辱，隨即告知友人及酒店人員，並報警處理。
台北地院斥責鄭男所為應予非難，被害人雖自酒店處取得1萬5000元，其中由酒店出資1萬元、鄭男出資5000元，並簽立和解書，但這是被害人因酒店要求方簽立和解書，難認已與鄭男達成和解，將鄭男判處有期徒刑3年3月。
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