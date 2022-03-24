台北市第一果菜市場改建工程的「農中繼市場」將完工，預計3月底就能進行搬遷作業。工務局新工處工務科科長蕭志龍表示，這次採取一半改建一半繼續營運的方式，在快速道路橋下蓋農中繼辦公室、冷藏庫等等，工程已於3月完工，後續交由市場處與台北農產公司管理。

台北市近年積極改建市場，「農中繼市場」正是重頭戲之一，工務局指出，考量到攤販營運與民眾便利問題，這次選擇一邊營運一邊改建的方案，一半的攤販維持正常營業，同時在橋下蓋了農中繼辦公室、西瓜甘蔗區、等藏庫，將原果菜批發的作業空間遷移到這，就有多出來的空地興建農中繼市場。

新工處工務科一果工務所主任陳國偉表示，農中繼市場興建過程中，正好碰到疫情、缺工缺料等考驗，導致工程進度大受影響，後來增加工班、加速趕工才終於趕在3月完工。

陳國偉透露，農中繼市場完工後已交由市場處與農產公司管理，預計3月底會搬遷，搬遷完畢即可開始營業，新工處將接手舊有市場拆除作業，繼續第二階段工程，完成農產市場主體及聯外匝道施工，規畫未來還會導入日本市場管理冷鏈物流的概念，提升市場衛生管理與配送效率。