雍正帝一生勤政嚴苛，對權臣手段狠辣，對後宮卻極為節制。然令人玩味的是，他臨終遺命，只選了兩位女子陪葬泰陵，皇后烏拉那拉氏與敦肅皇貴妃年氏。前者出身名門、輔佐有功；後者則是被誅權臣年羹堯的妹妹，為何年氏能與雍正同穴？《搜狐網》歴史專欄分析這段宮闈秘史，微妙折射出帝王情與權的糾纏。

權力婚姻 穩固王府

雍正帝胤禛為康熙第四子，自幼在宮中長大。康熙四十八年，他奉旨迎娶滿洲正白旗的烏拉那拉氏為嫡福晉，其父馬齊為康熙朝大學士，家族根基深厚。她持家有方，掌管王府內務與財政，是雍親王府的中樞人物。次年，雍正納鈕祜祿氏為側福晉，生下弘曆，即後來的乾隆帝。康熙五十一年，年遐齡之女年熙珠受指婚入府，封為側福晉，象徵雍正與地方實權的聯姻。

年氏盛寵 家族同榮

雍正登基後，烏拉那拉氏立為皇后，年熙珠晉封貴妃、再進皇貴妃，成為清代首位漢軍旗出身的皇貴妃。她性情溫婉，深得帝寵，惟子女多夭折。雍正三年她重病，雍正為其「沖喜」晉封皇貴妃，不久病逝。兄長年羹堯因軍功顯赫權傾一時，後恃寵自驕被賜死，家族覆滅。雍正未連坐年氏子女，反厚葬以示恩，顯見內心仍存情分。

死後同穴 深藏情義

雍正九年皇后烏拉那拉氏病逝，雍正停朝五日致哀，追諡孝敬皇后。十三年雍正崩於圓明園，遺命陪葬兩人：孝敬憲皇后與敦肅皇貴妃年氏。乾隆元年遵旨遷棺入泰陵，三棺並列，規格相同，為清史罕見。史家認為，此舉既是雍正對年氏舊情與年家功勞的補償，也反映他對滿漢平衡的政治布局。泰陵至今未盜，三人長眠地宮，象徵雍正一生的冷峻與柔情並存。