太離奇！陸軍第6軍團21砲指部火箭營，戒備相當森嚴，卻傳出日前內部1台電腦主機失竊，初步了解，疑似為挾怨報復，是內部人員所為。對此，陸軍六軍團指揮部表示，經查該主機為行政用途，無洩密疑慮，全案交由桃園憲兵隊偵辦中。

陸軍第6軍團21砲指部為北部相當重要的火力支援與野戰防空部隊，包括火箭營中的雷霆2000多管火箭車，以及防空營的復仇者飛彈車；未料管制森嚴的火箭營竟傳出有1台電腦主機憑空消失，引起外界揣測是否有洩密之虞。經初步了解，此案疑似為內部人員所為，具針對性的挾怨報復。

陸軍第6軍團指揮部表示，所轄21砲指部火箭營於本月7日經單位發現，遺失1台電腦主機，即編成專案小組實施全面清查。經查該主機為一般行政作業用途，未儲存機密資訊，無洩密疑慮，全案刻由桃園憲兵隊偵辦中。

第6軍團強調，本案於調查釐清後，將據以檢討相關人員違失與責任；另援引為例，持恆要求所屬強化軍品及風險管控機制，以杜類案。

隸屬陸軍第6軍團的砲兵第21指揮部，為戍守北部地區重要單位。部隊隊名「金鷹」，寓意「精英」，防區遼闊的陸軍21砲指部，下轄三個配屬M 110A 2自走砲等主戰裝備的野戰砲兵群，以及一個負責防空任務的群級單位。其中又配備火力最強大的雷霆2000多管火箭。

在2018年8月陸軍第六軍團21砲指部的雷霆2000多管火箭系統一輛火箭發射車的「發射系統定位定向器」，居然不翼而飛，因當時徐衍璞為六軍團指揮官，21砲指部也是徐擔任過指揮官的老單位，雖全案進行刑事調查，經過4年至今仍成為懸案未有結果，如今又發生電腦主機失竊，內部管理顯然出現大漏洞。