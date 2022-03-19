袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，車禍現場破璃碎片四處。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，將肇事賓士車開到英才路焚車滅證。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

今(19)日凌晨1名76歲劉婦於苗栗遭賓士車撞擊送醫不治，經警方追查肇事車主為1名陸軍袁姓現役軍人，袁姓士官在父親陪同前往警局自首，並坦承肇事後於偏僻農田旁將車輛燒毀，警方經對袁酒測為0．64，詢後依法送辦；陸軍校準部表示對此不幸憾事至感痛心，後續配合檢警調查，並依「 刑懲併行」原則，重懲撤職。

苗栗1名76歲劉姓老婦於今(19)日清晨5時40分，在中山路與民生街口遭1輛賓士車撞擊倒地，肇事車加速逃逸，苗栗警消抵達現場時，劉姓老婦無生命跡象送醫不治；半小時後，有民眾發現英才路上，有棟興建中民宅前1輛高級車被猛烈火勢燒個精光，警方赫然發現燒毀車輛與先前查緝肇事車型、顏色相同。

寵子無極限！兒酒駕撞死老婦落跑 苗栗父子坦承燒車滅證。(謝明俊翻攝)

袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，將肇事賓士車開到英才路焚車滅證。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

袁姓現役軍人酒駕撞死老婦，將肇事賓士車車牌拆下丟棄排水溝內。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

警方在比對車輛時，有位父親帶著酒醉兒子袁姓現役軍人上警局自首，一度否認犯案，經相關跡證戳破謊言，袁姓現役軍人才坦成酒駕肇事後燒車滅證，警方經對袁酒測為0．64，詢後依法送辦。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，所轄袁姓士官於今（19）日休假期間，駕車不慎撞擊劉姓老婦後逃逸，劉婦送醫傷重不治，全案刻由苗栗地檢署依公共危險及過失致死等罪偵辦中；教準部對此不幸憾事至感痛心，後續除配合檢警調查，並依「 刑懲併行」原則，重懲撤職；另持恆納入軍、法紀教育宣教重點，確維軍譽。

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