台積電（2330）16日除息前夕，外資改寫史上最長的連17日買超、且近達50萬張，使得除息行情投下變數，投資專家指出，若美股16日止跌反彈，台積電ADR也止穩，在股價跌幅已深下，有機會填息，最晚在可望一周內填息。

近2年來，台積電股價步步高升，尤其季季配後，股價衝上600元之上。依過去幾次台積電除息行情來說，儘管填息時間有長有短，但每一次都填完息，以前二次除息（2021年9月16日及2021年12月16日）來說，除息前一日股價都收在600元以上，但今年1月17日，台積電股價最高衝上688元，波段抱緊台積電的投資人都不吃虧。

台積電15日收當日最低點558元、跌14元，跌幅2.45％，股價創去年8月23日來新低；成交量8.43張、日增約120％，外資狂提款59,184張，累計連17日賣超近達50萬張，連賣天數及張數都是歷史新高。

中信投顧總經理陳豊丰分析，這兩天台積電除息行情還很難說，因為大家在等3月16日美國聯準會（FED）升息縮表進度開牌，結果會影響外資操作，理論上，若FED宣布結果沒有驚訝，就應可填息，畢竟股跌深而且業績不錯。

第一金投顧董事長陳奕光也表示，台積電15日出現棄息賣壓，未來還是看一周內填息沒問題；台新投顧副總黃文清也指出，最近外資連賣，不過台積電也跌深了，有機會反彈填息。