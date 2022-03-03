近期航運股再引領多頭，在海運漲價，有望帶動貨櫃三雄獲利表現，加上股利政策想像空間大，台驊投控(2636)除了本業可望表現強勁，業外更是大進補，股價再被市場關注，今天突破前波整理區間，盤中直奔漲停價位。

雖然亞洲農曆年後屬相對淡季，美國港口的效率在民眾壓力下也有所加速，周轉率略微增加，但塞港現象並無緩解，船舶靠港天數下降只是短期現象。而過完年後，市場價格彈升約1成，且開始有供不應求的現象出現，海運價格有可能3月再度往上調漲。

空運去年第四季旺季已過，空運價格反映市場需求下降，但海運可能調漲，法人認為，4月開始又進入美西工人罷工的談判期，可能又有海轉空的需求，預期空運價格4月有可能彈升。

鐵路業務短期受到俄烏戰爭影響，長期來看海運轉單效益持續，仍有一櫃難求的現象。陸運部分，各國進出口貿易持續增加，全球倉儲及車隊短缺，倉租運費仍可持續調漲。法人認為，台驊本業2021年因海運大幅翻漲，本業營收、獲利創下新高，今年有望延續高檔水準。

此外，長榮(2603)今天再創波段新高，觸及160元，農曆年後從113元起漲，短線漲幅高達4成，陽明(2609)雖然漲勢不夠強勁，但農曆年後漲幅也超過25％，加上去年長榮、陽明獲利創下新高，發放的股利可期，讓台驊第一季底的業外評價跟著上揚。