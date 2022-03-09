台驊投控(2636)昨天宣布股利政策，雖然去年大賺三個資本額，不過，股息配發率43％，似乎不符合市場期待，台驊股價今天在航運股中獨跌，以141元作收，下跌9元，跌幅達6％。董事長顏益財回應股利政策表示，股利是綜合性考量，符合現在和過去的規畫，以今天收盤來看，殖利率還有9.2％，台股中算是相當不錯。他認為，短期投資人會在乎股息配多少，要看整個公司未來發展，不鼓勵短期操作。

顏益財認為，台驊股息問題比較關心的是散戶，配息高低應該看幾個面向，第一是整個財務是否健全，第二看公司未來發展。台驊去年獲利是過去14年獲利的總和，拋出43％算是對航運類的基本款，貨櫃三雄接下來陸續會宣布配息，他認為三雄配息率應該有4到5成之間。另外，顏益財也表示，2020年跟2021年運費增加3到5倍，貨代公司現金要增加很多倍數，配息也要考慮資金需求。

顏益財表示，台驊大多數投資人多以長投為主，長期投資主要是評估公司體質，台驊去年負債比已從2020年的57％降至38％，在航運業中相對是最優。況且在疫情穩定後需要很強財務支撐，未來才能以併購或合資方式整合上下游產業擴大市場佈局。

至於持有陽明及長榮股票部分，陽明2017年私募以10.48元認購10000張，今年1月3日公開發行，今年起OCI評價可以百分之百反映，對淨值很大幫助，另外，2017年又參與陽明12元增資，認購7000～8000張，已經陸續處分一些，目前還有5500張，都放在長投，這15500張陽明短期間沒有處理計畫，預期陽明去年EPS約46～48元，估計配息率4成到4成5，今年參加除息，這15500張有將近3億元現金股息收入。手上的短投部分還持有長榮3400張、陽明3000張、大聯大1000張、萬海300張，是否參加除息還要看市場變化。