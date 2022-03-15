凱美（2375）去年繳出每股盈餘8.63元成績單，公司董事會通過，將現金減資2元、盈餘配息2元，股東合計每股拿回4元，以凱美15日收盤價計算，隱含現金殖利率超過5％。

在財報、股利政策均正向看好之際，傳出人事異動，凱美本屆董事長、總經理任期將至6月8日，凱美15日盤後公告，總經理將由劉文亮接手，並在6月8日走馬上任。