現金減資＋配息 凱美股東每股拿回4元 17:232022/03/15 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）去年繳出每股盈餘8.63元成績單，公司董事會通過，將現金減資2元、盈餘配息2元，股東合計每股拿回4元，以凱美15日收盤價計算，隱含現金殖利率超過5％。 在財報、股利政策均正向看好之際，傳出人事異動，凱美本屆董事長、總經理任期將至6月8日，凱美15日盤後公告，總經理將由劉文亮接手，並在6月8日走馬上任。 《光電股》配息+減資 中環股東每股拿回現金0.7元 永豐實總座換人 李宗純接棒 #凱美 #現金減資 #配息 #總經理 #拿回 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》配息+減資 凱美股東可拿4元 17:092022/03/15 財經 永豐實總座換人 李宗純接任 17:132022/03/10 財經 禾聯碩連六年賺逾一個資本額 H2擬配息4元 19:032022/03/10 財經 Uber任命林梓聖為Uber企業版台灣暨香港總經理 13:132022/03/10 財經 超額配息 信錦隱含殖利率衝8％ 16:422022/03/15 財經 《化工股》長興現金減資5% 特用材料擴產、電材事業分割 09:482022/03/14 財經 弘凱 每股擬配息3元 04:102022/03/10 證券．權證 《產業》IBM大中華區總經理 陳旭東上任 15:392022/03/14 財經 《生醫股》東洋延攬侯靜蘭任總經理 借重長才邁向國際 07:582022/03/10 財經 母憑子貴 裕隆去年獲利嗨翻 04:102022/03/11 證券．權證 六IPC廠 派息勝去年 04:102022/03/15 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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