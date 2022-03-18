砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105），2021年全年營收為261.82億元，年增2％，稅後淨利52.10億元，年減19％，每股盈餘（EPS）為12.90元，毛利率37.32％，18日董事會通過盈餘分派案，將配發現金股利每股8元。配息率約62％，以18日收盤價292.5元計算，殖利率為2.73％；股東會定於6月17日召開。

穩懋2021年毛利率由第一季的33.48％逐季攀升，在產能滿載及產品組合優化下，到第四季毛利率回到四成水準、達40.5％，然全年毛利率37.32％，相較2020年的41.37％下滑。

2021年第四季單季獲利16.9億元，季增13％，EPS為4.19元，為全年高峰，帶動2021年EPS達12.90元，已連續三年賺逾一個股本，惟較2020年的15.45元仍呈衰退。配息也低於前一年度的10元水準。

公司日前法說會表示，本季因晶圓廠陸續歲休保養與傳統淡季影響，單季營收預計季減low-twenties百分比（約21～23％），估毛利率約mid-thirties（34～36％）水準。

正值第一季傳統淡季，穩懋今年前二月營收為37.15億元，年減7.41％，依照上述展望推估，穩懋3月營收將落在17.443～18.861億元附近。

外資日前出具報告，看好穩懋。主要由於蘋果（Apple）iPhone 14將展開生產，預期博通（Broadcom）在Sub-6GHz RF功率放大器（PA）/雙工器（PAD）方面將有顯著的內容成長，並與Qorvo共享訂單，將帶動穩懋2022年下半年的智慧型手機Cellular（手機行動網路）方面的營收成長；儘管競爭對手持續擴張產能，有加劇低頻段射頻領域的競爭之虞，但外資仍認為，穩懋穩居PA代工的有利位置。