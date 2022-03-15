成立以來頭一遭！長榮海運今日召開董事會通過去年財報，去年大賺2390億元，創下史上新高，每股稅後淨利（EPS）高達45.57元，將配發每股18元股利，同時宣佈啟動首度減資每股6元，股利加減資合計配發24元，直接超車陽明，換算配發率約52％，以今日收盤價158元計，殖利率高達15.1％。

長榮總經理謝惠全表示，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，經董事會決議將辦理現金減資，減資幅度為60％，減資金額約為317.46億，消除股數約31.75億股，每股將退還股東現金6元，減資後實收資本額將調整至約211.64億。

貨櫃三雄去年爆賺，陽明昨日首發召開董事會，因為去年每股稅後盈餘高達48.73元、賺近5個股本，決議配發20元的股利，配發率約41％，以今日股價130來計算，殖利率約15.3％，也讓外界對今日接棒公布股利的長榮寄予厚望，認為不會太差。

長榮今日下午就公告財報，但股利卻遲遲未公布，答案是與減資同步進行。長榮總經理謝惠全表示，長榮海運財務體質強健，資金充沛，預計減資金額佔整體資金比重不高，在配發現金股利與減資後，料將仍有相當充裕的資金來進行後續的投資與發展，減資後股本僅餘211.64億，相較海運同業將更顯輕盈合理。

長榮、陽明雙雙發出每股20元起跳的高股利，兩家公司將配出的股息加總，兩家公司有望衝上1500億元之譜，如果再把萬海也加進去，則貨櫃三雄配發股息總額，將突破2000億元，不只刷新國內航運史紀錄，更榮登傳產的股息王。

如果以去年的獲利狀況，對應減資後的股本，長榮海運概估，每股稅後淨利（EPS）有機會達112.96元。至於為何要減資、不單配發股利，謝惠全表示，如果用1塊錢就可做到5元的生意，就不用花2塊錢去做，加上負債比率降低，所以減資把錢退還股東。