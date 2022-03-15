俄烏持續駁火，美股難挽頹勢。台股跳空開低，在大型權值股無力表態，台積電(2330)創今年新低，電子股空方賣壓蜂擁而出，個股哀鴻遍野，臨近尾盤航運股開始下殺，終場加權股價指數收在16926.06點，下跌336.98點，成交值為3705.76億元，OTC收在203.18點，下跌6.66點，成交值為586.75億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日開低走低，K線收中長黑，今日台股有放量的跡象，可以看出持續的重挫，投資人有停損的壓力。台股內有外資賣超大於買超，外有大陸疫情、美國升息、俄烏戰爭干擾，預期明日5日線恐下彎，難脫整理格局。

盤面上，台積電明日除息，擋不住棄息賣壓，今日收在最低點558元，下跌2.45%；拖累聯電(2303)重跌4%，聯發科(2454)一度探至901元、900關警鈴大作，大立光(3008)除息首日苦貼息，股王矽力-KY(6415)再殺跌停，世芯-KY(3661)淚別千金股、跌停至972元；陽明(2609)每股將配息20元，今天股價開高上漲至136.5元，隨後受到台股賣壓拖累，尾盤收在130元，下跌1.89%，長榮(2603)及萬海(2615)齊收黑，分別收跌3.95%及5.22%。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股本周觀察重點在於美國FOMC會議結果，目前市場預期聯準會本月升息幅度應以1碼為主，另外，聯準會對於俄烏情勢對通膨與經濟的影響性，以及是否在本次會議中透露縮表動向等，也都將牽動全球金融市場的敏感神經；整體而言，只要本周聯準會的升息步調合乎市場預期，對於近期多方氣勢都有所幫助。

葉獻文指出，俄烏戰爭導致烏克蘭兩大氖氣供應商Ingas和Cryoin暫停營運，影響全球用於晶片製程約一半的氖氣，不過從供應商策略來看，台灣廠商大多採多元供應商策略，目前庫存充足至少6個月，尚無斷鏈疑慮，且財政部公布2月出口金額374.5億美元，創歷史新高且達到連20紅的紀錄，年增34.8%遠優於預期，其中，電子零組件出口金額改寫同期新高，挹注整體表現，預估3月出口金額仍有機會挑戰單月歷史新高，顯見台股企業基本面無虞甚至成長動能仍強勁。