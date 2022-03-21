俄烏戰爭進入談判階段，聯準會（Fed）升息也確立，大陸封城為短線因素，台股盤面出現利空干擾因子漸降，這次我央行升息目的為抗通膨與疫後復甦兼具的情境，加上目前台股本益比不到14倍，仍處於過去十年歷史區間下緣，在新的升息週期下，台股仍有機會為偏多走勢待市場趨穩，基本面可望帶動指數向上。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，央行17日跟進Fed調升利率1碼，對股市而言，資金動能不至於受到衝擊，且將同步反應出經濟維持強勁力道。台灣是以出口為導向的經濟體，首要關注Fed動向，過去Fed升息後的1到2個月內，台股表現以震盪為主，但由於升息主要伴隨經濟的復甦，整個升息周期股市通常會上漲。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，就類股而言，央行升息對於金融股屬正面訊息，在升息循環下，銀行業整體利差擴大，獲利將維持高檔，且資本適足率充足，持續看好今年金融業營運。此外，科技主流後市續熱不變，半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等族群，也可同步持續關注。