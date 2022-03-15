駐龍精密（4572）15日經董事會通過2021年度合併財報，去年度合併營收4.04億元，年增15.35％，因營業毛利率34.83％，優於2020年度的29.98％，加上營業利益6,049萬元，年增逾27.39％，稅後盈餘5,374萬元，年增逾63.89％，EPS 1.5元，高於2020年度的0.92元。

駐龍董事會也決議，去年度股利分配案，盈餘配息，每股0.2元，資本公積配息，每股4.8元，合計每股配息5元。