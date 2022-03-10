行政院今(10)日宣布，明年7月新進公教人員退撫改採「確定提撥制」，未來公教人員的退休將採個人專戶制，除強制提撥外，也可自願提繳。全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）表示，不僅要求原有年改節省經費挹注外，政府還須持續撥補，以確保現有退撫基金財務衡平，同時更反對二度年金改革，堅決抵抗掠奪現職公教人員財產權。

依照行政院規畫，未來公教人員的退休將採個人專戶制，除強制提撥外，也可自願提繳，並設計自主投資制度，而教育部也針對借調教師設有回補機制，以確保年資不中斷。

對此，全教總提出3點回應：

1、要求政府對確定提撥制缺失做好相應配套措施：

「確定給付」和「確定提撥」是國內外主要的兩種退休制度，兩種制度各有其優缺點。

一般而言，「確定提撥制」雖無基金財務風險，但會伴隨保障不足與長壽風險。政府既已決定，在民國112年度新進公教人員改採「確定提撥制」，即應針對「確定提撥制」可能衍生的問題與缺失，事先做好規畫。

全教總已多次向銓敘部提出建議，明年上路的新制，無論保守型、穩健型、積極型，都應有最低收益保證，並應研議避免「確定提撥制」衍生之長壽風險問題，以保障新進公教人員權益。

2、全教總堅決反對二次年改：

112新制上路以後，全教總堅決反對任何再次調降退休給予的措施，過往的潛藏債務問題既是政府錯誤政策所導致，就應由政府逐年編列預算弭平，而非讓在職公教承擔破產責任。

倘若再有二次年改，就是規避政府責任，更是掠奪現職公教人員財產權，全教總認為這不但是政府卸責，更是強盜行為，所有軍公教都應該堅決反對。

3、全教總要求持續挹注，確保財務衡平、基金永續：

儘管去年度(110)各政府退休基金收益率不錯，但自基金成立以來的平均績效仍不符期待。

全教總要求，經營團隊持續優化績效，此外，除原有年改節省經費挹注外，還須持續撥補，以確保現有退撫基金財務衡平，全教總將推動政府撥補法制化，並明確法制化之期程與進度，以確保基金永續。