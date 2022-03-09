針對海運今年狀況，台驊投控(2636)董事長顏益財認為，今年海運市況「萬里晴空、順風順水」，到第3季毫無懸念，甚至未來3到5年貨櫃航運都會是穩定獲利。即使油價上漲，但是依現在運價水準，加上航商還是會收燃油附加費，所以對貨櫃航商獲利不會有什麼影響。

顏益財認為，國際運力依然相對緊缺，運價整體預計將維持高位。與2021年連續拉漲的行情不同，2022年市場將以高位震盪為主，這一現象在2022年下半年會有所好轉，到2023年運價將隨著市場全面復甦，運效提升，供需將逐步達到平衡。

海運市況有四大現象，包括產業結構變化造成供需失衡、疫情連鎖反應、港口壅塞造成運作效率低下，以及無可替代性。

顏益財表示，美國線目前還是以美西塞港最為嚴重，接下來美西碼頭工人跟資方談判，預期6月底前產生罷工機率很高，一旦罷工發生，塞港會雪上加霜。

至於俄烏戰爭導致船員卡在海上，是否影響再次讓塞港加劇，顏益財認為，俄烏船員占全球船員超過1成，但影響不會那麼大，因為過去疫情，很多船員到港就沒有下船，以過去行規，船員一年簽約一次，由於病毒問題，合約甚至高達2到3年，船員荒影響應該不大。

歐洲塞港跟俄烏戰爭會有點影響，但烏克蘭經濟體及港口都不大，對當地貨載衝擊微乎其微，主要是轉口貨物受影響，但戰爭後船公司已經取消停靠，跳港造成一部份定期航班調整，只會有一小部分堵塞，不會太嚴重。

不過，台驊認為，即便海運上漲到天價，但依然沒有空運價格高，同時空運市場由於海運艙位不足引發的需求增多，導致價格也持續上漲，缺少海運的替代選項意味著目前很難避免運輸成本的飆升。