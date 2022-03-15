《韓股》半導體跌 韓股孱弱 12:082022/03/15 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到隔夜美股那斯達克大跌影響，15日韓股也受到晶片類股走低拖累。目前，KOSPI在2,630.07點，跌15.58點或0.59%。同時，韓元卻走升。 韓國半導體雙雄中，三星電子跌0.57%，SK hynix也跌2.16%。另外，化學大廠LG Chem跌2.41%，現代汽車也跌0.91%。 金融族群逆勢走高，KB金融集團漲1.79%，Kakao Bank也漲2.81%。 美元兌韓元在1,242.5價位附近，韓元升0.25元。 《韓股》俄烏戰火＋升息擔憂 韓股連2跌 《其他股》外資唱衰 億豐慘跌 #韓股 #韓元 #半導體 #股那斯達克 #影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5中概股將下市 法人：A股影響不大 04:102022/03/15 投資理財 《半導體》矽力-KY摜破3000 王后肉搏戰開打 09:482022/03/15 財經 賣不停！新興亞股 淪外資提款機 04:102022/03/15 投資理財 連十季攀峰 十大晶圓代工廠 產值新高 04:102022/03/15 產業．科技 《航運股》「長程輪」擱淺 長榮：不影響進出港 10:082022/03/15 財經 《半導體》捷敏上海廠暫停工無影響 新廠助威營運 14:092022/03/14 財經 龔明鑫：俄烏戰事最糟恐致台灣通膨率上看2.5% 12:252022/03/14 財經 《電子通路》聯強Q1營收戰高 供應鏈仍不安 07:472022/03/15 財經 《盤中解析》萬七不保 專家：止跌全看這檔 10:482022/03/15 財經 《金融》俄烏對台影響 央行：通膨壓力勝金融曝險衝擊 11:582022/03/14 財經 致富膠囊－2022年消費趨勢：訂閱經濟與元宇宙(下) 04:102022/03/15 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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