受到隔夜美股那斯達克大跌影響，15日韓股也受到晶片類股走低拖累。目前，KOSPI在2,630.07點，跌15.58點或0.59%。同時，韓元卻走升。

韓國半導體雙雄中，三星電子跌0.57%，SK hynix也跌2.16%。另外，化學大廠LG Chem跌2.41%，現代汽車也跌0.91%。

金融族群逆勢走高，KB金融集團漲1.79%，Kakao Bank也漲2.81%。

美元兌韓元在1,242.5價位附近，韓元升0.25元。