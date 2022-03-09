全球港口連環塞，台驊控股董事長顏益財表示，後疫情時代，企業對供應鏈的思維模式由即時庫存轉為安全庫存，但顯然全球產業鏈、供應鏈「堵、斷」問題依然會持續，推估塞港亂象至少要到第4季才會有解，今年航運景氣是「萬里晴空、順風順水」，且全球運力集中在前十大航商，整體而言運價將相對穩定。

顏益財表示，疫情從2019年爆發至今，各國已經逐漸接受疫情常態化的現狀，但是新冠呈現的“多輪反復、病毒變異”情況導致各國打開與收緊依舊不確定。無論是擁堵、空箱短缺、運價飛漲，包括鐵路運力短缺、船舶短缺、卡車短缺，都不構成單一的根本原因，現在的問題是所有一切都短缺。但好在各國在疫情面前，開始推舉一些有力的措施，如鼓勵外貿企業與航運公司簽訂長期協定，加強國際海運領域監管，打擊違規收費、哄抬物價等行為，同時也加強碼頭基礎設施的興建等措施。

顏益財認為，因此全球海運市場總體呈向好的趨勢，但國際運力依然相對緊缺，運價整體預計將維持高位。與2021年連續拉漲的行情不同，2022年市場將以高位震盪為主，這一現象在2022年下半年會有所好轉，到2023年運價將隨著市場全面復甦，運效提升，供需將逐步達到平衡。

航空市場方面將進入修復期。在疫苗大規模接種和各國管制措施逐漸放寬的背景下，跨區域流動逐漸增加，航空市場需求逐步恢復。國際航空運輸協會發佈《2020-2022年全球航空業展望》報告預測，2022年全球航空客運總量將由2021年的23億人次增長至34億人次，恢復至2019年（疫情前）的61％。

顏益財認為，航空貨運需求將繼續保持強勁增長態勢，2022年需求水準同比將增長4.6％。由於遠距通訊將成為疫後新常態，電動車、5G及AI等科技新應用推出，帶動半導體及相關電子零組件需求強勁，再加上廠商調高庫存備貨水位，空運貨物運輸需求持續暢旺，空運運價將會支撐在高檔。