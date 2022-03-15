2022年一開始就驚濤駭浪，新光金控15日在法說會上表示，今年投資會大部分維持目前資產配置比重，會趁升息機會，持續加碼國內外債券等，增加經常性利息收入，且伺機加碼趨勢向上配息型股票，二是新契約保費業績希望達600億元，年增逾13％，期待外幣保單有二位數的成長，資金成本可繼續下降10個基本點（1基本點等於0.01百分點），亦即獲利門檻可再下降。

三是美元升值、新台幣貶值趨勢下，希望將今年避險成本控制在150點以下，中長期則是期待控制在200點以下。

同時，新光金董事會已通過今年將以現增10~13億股普通股，發行海外存託憑證（DR），即可能募資逾百億元的規模，預計將增資子公司新光人壽與新光銀行。但目前發行時間、價格及總額等都仍未確定。

新光金控2021年稅後獲利227.3億元，年成長57.2％，每股稅後盈餘1.67元，新光金今年已決定配發現金股利0.43元，對應15日收盤價10.1元，現金殖利率有4.26％。

子公司新光人壽2021年稅後獲利126.6億元，比前一年成長75％，主要是實現股票資本利得較前一年增逾百億元，且外匯避險成本下降，但去年債券實現資本利得較少，全年是實現股債利得近562億元，比前一年少64億元左右。

新壽去年全年避險後投報率達3.77％，比前一年的3.69％，拉高8個基本點（一個基本點等於0.01百分點），亦高於負債成本3.73％，即有正利差。

去年因債券殖利率上揚，債券評價下跌，雖靠股票增值支撐一些，但新壽去年底淨值下仍有未實現損失26億元，且年底資本適足率（RBC）為230％，今年恐怕無法向金管會申請拉高海外投資3％或更高的額度，無法大量加碼海外升息債券。

展望2022年，新壽新契約保費預估有600億元，比去年成長逾13％，外幣保單預期有10％以上的成長，投資型保單亦期盼成長；去年避險成本1.53％，今年則希望控制在1.5％以下，中長期則是要控制在2％以下。