俄烏戰爭為全球經濟增添不確定性；國泰金控今公布3月國民經濟信心調查，不僅景氣展望指數走低、民眾對薪資上漲預期指數滑落，民眾對於物價上漲感受指數走升至93.3，較2月91.9提高，指數也創自2012年6月以來、近10年的新高紀錄。

俄羅斯、烏克蘭不僅能源礦產豐富，也大量生產小麥、玉米為歐洲重要穀倉，兩國發生戰爭，油價飆破100美元，大宗物資的價格也水漲船高；國泰金這次調查的時事題，就以「民眾對於未來1年物價水準與通貨膨脹率預期」為題；結果顯示，90.3％的民眾認為未來1年物價水準會上漲，較上次2021年9月調查的結果相比，增加了6.6個百分點，僅6.9％民眾預期未來物價水準不變，較上次調查減少5.4個百分點；整體而言，認為未來1年物價水準會上漲的民眾比例較上次調查增加。

主計總處日前預測，今年全年經濟成長4.42％，這次國民經濟信心調查結果顯示，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值為3.36％，低於2月的3.38％，也較主計總處的預測值悲觀，不過，仍有82％民眾認為今年經濟成長率會達到2％以上；在物價方面，民眾對於物價上漲感受指數走升至93.3 ，創近10年新高。

國發會日前公布1月景氣對策信號從紅燈轉為黃紅燈，領先指標微幅下降，同步指標則上揚；這次調查顯示，俄烏戰爭令全球經濟成長不確定性升溫，景氣展望指數下降至負0.2 (2月為2.8)，現況指數走低至負1.7 (2月為2.3)；民眾薪資上漲預期指數滑落至8.4 (2月為9.2)，大額消費意願指數反而因本土疫情趨緩而回揚至10.8 (2月為0.6)；在房屋交易調查方面，賣房意願指數上升至負1.3 (2月負3.1)，為2014年10月以來新高，近期房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。

近來全球股市震盪，我國民眾對股市樂觀情緒也同步下滑，風險偏好則微幅上升：根據國泰金調查顯示，民眾對股市的樂觀指數從2月的8.4降低至8.1 ，風險偏好指數則微幅上升至15.0 。