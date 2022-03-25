根據台灣證券交易所統計，25日發行量加權股價指數收17676.95點，一周漲幅約為1.26％，台灣50指數周漲幅約為1.72％。產業別指數方面，漲幅以電子零組件類指數上漲4.52％為最大，跌幅以航運類指數下跌5.75％為最大。

本週集中交易市場總成交金額為1兆3509.54億元，股票成交量週轉率為2.58％，成交金額前三名為，第一名半導體類3949.50億元，占全體上市股票交易金額30.69％。第二名航運類1754.12億元，占13.63％。第三名電子零組件類1193.98億元，占全體上市股票交易金額9.28％。

成交量週轉率前三名產業為，第一名化學工業類14.00％，第二名航運類7.79％，第三名電機機械類6.64％。25日全體上市公司市場總值為新台幣54兆8450.79億元，較上週增加6818.10億元，增幅約為1.26％。