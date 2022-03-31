市場對今年FED升息7碼漸有共識，也使今年以來避險需求帶動美元短線走強，但渣打銀行投資策略主管劉家豪預估，美元下半年將轉趨中性；近來急跌的日圓，由於日本經濟易受能源價格上漲影響，日圓在烏俄衝突升高後不升反跌，未能展現過往避險特性。不過近期日圓有超跌跡象，未來若原物料價格下跌，日圓兌美元可能回升至115，預估在第3季。

劉家豪表示，由於聯準會貨幣緊縮、美國經濟相對穩健、烏俄衝突帶動避險需求等因素，使美元指數維持高檔，不過預估中長期美元將面臨4項壓力：(1)避險需求降低，(2)美國實質利差優勢不再，(3)美國經濟領先的幅度縮小，(4)隨著歐元區和中國都將增加刺激措施，資金可能在風險偏好回穩後流出美國。因此，預期美元短線偏強，下半年將轉趨中性。

非美貨幣走勢，劉家豪看好商品貨幣、人民幣表現，歐元、英鎊、日圓則相對疲軟。澳幣方面，澳洲商品出口帶動經常帳盈餘，且國內經濟復甦強勁，可能促使澳洲央行加快貨幣緊縮腳步，此外，中國政策轉向擴大刺激措施的情況也是利多因素。澳幣兌美元未來3個月有機會上看0.76，並可能在年底前挑戰0.8。

加幣方面，因加拿大強勁的經濟成長和就業數據、活躍的房地產市場和不斷上升的通膨，使得加拿大央行3月初啟動升息，加上油價上漲也支持加幣的表現，預計加幣在下半年有機會走升來到1.23兌1美元。

人民幣趁勢擴大國際影響力，隨著今年元旦「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）正式生效，以及國際貨幣基金組織（IMF）將在今年7月重估特別提款權（SDR）貨幣籃子，人民幣可能獲得更大的權重，預期美元兌人民幣第2季將保持在6.3-6.4區間格局，並有機會在6-12個月測試6.25價位。

歐元若因地緣戰事升級，可能回測2020年低點 1.0635，不過預期即使下跌也是短暫，歐元年底有機會來到1.13；英鎊因英國央行政策可能會受到成長和就業疲軟的限制，不過烏俄衝突可能成為英國與歐盟改善關係的契機，多空拉鋸下預計英鎊兌美元未來12個月可能反彈至1.36；至於日圓，由於日本經濟易受能源價格上漲影響，日圓在烏俄衝突升高後不升反跌，未能展現過往避險特性。不過近期日圓有超跌的跡象，未來當原物料價格下跌，日圓兌美元可能回升至115，時間點可能在第3季。