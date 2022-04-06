針對美國政府決定向台灣出售價值約9500萬美元的「愛國者」導彈技術協助專案。大陸國台辦6日就此回答記者提問。大陸國台辦發言人馬曉光表示，美國向台灣售武，嚴重違反「一個中國」原則與中美三個聯合公報，特別是「八‧一七」公報規定，美方應立即糾正對台售武的錯誤行徑，停止在涉台問題上玩火。

馬曉光更表示，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，企圖 「以武拒統」，拿台灣同胞血汗錢購買武器，謀取政治私利，只會把台灣同胞一步步往火坑裡推。

據美國國防安全合作署（DSCA）6日宣布，美國國務院已決定同意對台軍售，將派遣專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助，預計總額為9500萬美元。此次軍售也是今年第2次、美國總統拜登（Joe Biden）上任後第3度對台軍售案。

美國國防安全合作署表示，這項軍售案是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。