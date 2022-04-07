立委質疑台灣電價便宜是在「暗示」漲電價一事，經濟部說明，台灣工業電價在全球排名第6低，學者專家、在野黨委員也都曾經表示，價格機制才能催生節電，部長說明僅為事實陳述。至於電價調整，仍由電價審議會決議，並非經濟部片面決定，審議會將會綜合考量照顧民生、穩定物價及節能原則辦理。

經濟部表示，依據台電公司2020年各國平均電價比較中，我國工業用電排名全球第6低，綜觀2022年世界各國電價相較於2021年多數呈現上漲，如美國平均電價今年1月較去年同期調漲9.46％，其中工業電價調漲14.24％、歐盟27國平均電價今年2月為0.2415歐元/度，相當於7.6543新台幣元/度、南韓4月起每度電費上調0.17元/度，各國主要調漲原因多為國際能源飆升及俄烏戰爭，導致供應鏈危機及通膨壓力。反觀國內電價自2018年4月1日迄今尚未調整電價，相較於國際電價將更為低廉。

經濟部說明，6月電價是否調整係由審議會決議，經濟部將依循3月29日召開審議會之決議，密切觀察俄烏情勢發展及燃料價格趨勢，待情勢較為明朗後再召開電價審議臨時會議，以做出合適判斷。至於在野黨委員提到產業用電應多負擔電價調整之建議，相信審議會也會審慎考量。