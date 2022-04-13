烏軍跌破外界眼鏡抗擊俄軍至今，造成俄軍損失不小，甚至必須自基輔周遭撤軍。據外媒報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）更在受訪時稱「不誇張的說，烏軍已經證明是世界上最強軍隊之一，或許排名第二，僅次於美國」，讓時事評論員謝寒冰又好氣又好笑的表示「若烏軍戰力世界第二，那為什麼要到處哭窮？到處要支援？」

謝寒冰昨（12日）晚在中天《正常發揮》直言，「在你在世界各地哭窮，到處要錢要資源的時候，你說你自己世界第二強，那幹嘛還需要支援？」，「若真如此，那現在應該是普丁哭著向烏克蘭求饒」，也讓主持人丹申廣笑稱「滿諷刺的！」

謝寒冰也說「當然我知道他的目的是激勵軍心士氣，但這種講法真的太過頭！」，「講起來自己聽得很爽，但不是很認同你意見的人聽起來就覺得很丟臉，···自己國家的人民因戰事流離失所，國家被打得支離破碎，世界第二強怎麼會搞成這樣子，所以到底講這個幹嘛？真的是一點意義都沒有！」。