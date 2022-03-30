三大法人買超台股299.64億元 15:532022/03/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天漲191.9點，收在17740.56點，成交值新台幣2973.14億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超299.64億元。 自營商買超56.34億元，投信買超22.01億元，外資及陸資買超221.29億元。1110330 《興櫃股》平和環保擬配息4.2元 營運展望佳 《半導體》旺矽去年獲利寫第3高 擬配息4元 #億元 #台股 #299 #64 #56 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股收漲 台股早盤上漲逾50點 10:232022/03/29 財經 自行車族群股價回神 雙雄大漲逾5％ 11:522022/03/30 財經 防疫保單前3月賣164萬件 理賠破5億元 15:532022/03/30 財經 俄停火談判大讓步 台積回神、航運股走強 台股早盤漲逾60點 09:112022/03/29 財經 《期貨》俄烏和談有進展 4月台指期開漲逾百點 08:582022/03/30 財經 《興櫃股》美達科技4月下旬轉上櫃 今年營運續拚高 15:082022/03/30 財經 台股八面受敵 跳水逾百點 04:102022/03/29 財經要聞 多空拉扯 台股力守十日線、月線 15:042022/03/29 財經 《盤後解析》台股狹盤 上攻需3條件 14:582022/03/29 財經 俄烏停火有望 台股漲返半年線、5日線 12:222022/03/30 財經 《韓股》不懼疫情 韓股走升 11:482022/03/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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