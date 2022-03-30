台股今天漲191.9點，收在17740.56點，成交值新台幣2973.14億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超299.64億元。

自營商買超56.34億元，投信買超22.01億元，外資及陸資買超221.29億元。1110330

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