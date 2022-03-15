長榮（2603）去年獲利海賺8.8倍，EPS為45.57元。15日長榮在下午召開法說會受到市場關注，長榮總經理謝惠全接受媒體訪問時，作出投資界最關注的五大總結，包括1、今年海運市場需求大於供給，運價「欲小不容易」，意味運價維持高檔。2、歐美航線長約合約價翻倍成長。3、塞港持續，壓抑正常運能供給。4、美西碼頭工會6月合約談判預期不會順利進行，塞港預期將會惡化。5、預期俄烏衝突不會拖太久，基於戰爭影響經濟，歐美領袖將有智慧解決紛爭。

謝惠全也說，長榮美國線長約貨量比重約60％-70％，歐洲線約為30％。今年美國線及歐洲線長約運價都有較去年翻倍上漲，主因還是因為預期市場有效運力仍受疫情、港口壅塞等影響。

長榮（2603）去年合併營收為4,894.07億元，年增136.34％，毛利率達61.69％，稅後盈餘2,390.15億元，年增880.98％，EPS為45.57元，每股淨值也躍升至61.76元。至於股利政策尚未發布。