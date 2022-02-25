台股加權指數25日開高在17617.36點，權王台積電（2330）開低在600元，逢低搶進的買單湧入，使台積電股價隨即向上拉升，成交量突破2萬張。此外，航空雙雄、記憶體族群、IC設計等個股，亦見買單拉抬，帶動台股早盤指數漲幅擴大，反彈逾百點。

俄羅斯全面入侵烏克蘭，衝擊亞股下殺、美股開盤隨之崩潰，道瓊工業平均指數早盤慘瀉超過850點，那斯達克指數一度遭熊啃噬（即從前波高拉回20％），然而就在美國總統拜登宣布嚴厲對俄制裁之際，逢低買盤卻開始進駐，由科技股領軍狂拉，四大指數全面收高。

道瓊工業平均指數2月24日終場上漲0.28％%（92.07點）、收33223.83點。那斯達克指數大漲3.34％（436.1點）、收13473.58點。費城半導體指數大漲3.7％（121.36點）、收3399.16點。

統一投顧指出，俄羅斯攻打烏克蘭，引發亞股全面重挫，近期全球金融市場動盪承壓，台股回測半年線支撐，雖然短期均線弱勢，但季線、半年線、年線仍呈現多頭排列，考量台灣元月份制造業生產指數連24紅，台股基本面良好，且3月將進入董事會融券回補及宣告股利政策利多，一旦烏俄衝突告一段落，預期全球股市有機會出現強勁反彈，操作上建議選股不選市，謹慎選股、逢低布局。