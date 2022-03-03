全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台灣在3日早上發生大跳電事件，部分地區更是全面停電。其中台積電（2330）由於廠區遍布全台灣各地，因此台積電表示，台積電部分廠區3日上午受電力壓降影響，歷時約400～1000多毫秒不等。壓降發生原因尚待台電釐清，實際影響確認中，不過目前並無停電狀況，因此不影響日常工作。

台積電設立的晶圓廠分別設立在新竹科學園區、台中科學園區及台南科學園區等地，目前尚不清楚台積電廠區是否有受到電力壓降影響晶圓製造情況。