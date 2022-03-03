全台又大跳電 台積電回應了 10:412022/03/03 工商 蘇嘉維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電部分廠區3日上午受到電力壓降影響。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 全台灣在3日早上發生大跳電事件，部分地區更是全面停電。其中台積電（2330）由於廠區遍布全台灣各地，因此台積電表示，台積電部分廠區3日上午受電力壓降影響，歷時約400～1000多毫秒不等。壓降發生原因尚待台電釐清，實際影響確認中，不過目前並無停電狀況，因此不影響日常工作。 台積電設立的晶圓廠分別設立在新竹科學園區、台中科學園區及台南科學園區等地，目前尚不清楚台積電廠區是否有受到電力壓降影響晶圓製造情況。 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 #全台大停電 #停電 #災情 #全台 #台積電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電嚇爆 這檔不斷電概念股噴至漲停 10:162022/03/03 財經 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 09:462022/03/03 生活 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 10:152022/03/03 社會 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電 羅智強曝「紅綠燈都不亮」 釣出大票網友哀號：愛不夠 09:412022/03/03 政治 全台大停電 中市大里區驚傳電箱爆炸 10:102022/03/03 生活 全台大停電 彰化縣逾11萬戶停電 1件電梯受困救援中 10:272022/03/03 社會 診所停電「疫苗陷生存危機」 醫憂：最慘恐全報廢 10:442022/03/03 生活 全台瘋狂停電 PTT文瞬間洗3頁災情 網喊扯爆：才三月欸 09:522022/03/03 生活 全台大跳電！沈榮津、王美花院會急離席 政院稍晚對外說明 10:492022/03/03 政治 不稀罕王美花的雞排！藍委怒喊：為停電負責下台 10:542022/03/03 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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