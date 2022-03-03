先前不少網路文章爆出台積電男員工偷吃愛玩的花邊新聞，不少女子留下不好印象，1名女網友近日再度在Dcard爆料正被台積電已婚男工程師追求，對方還會專程請假載她約會，讓她不解工作如此高壓，竟還有心思出軌，其他網友則笑說「高壓才要靠生理發洩」，也有人質問原PO竟同意與對方約會。

該女網友在Dcard上發文表示，她身邊許多朋友都有遇過另一半在台積電工作卻出軌的事情，讓她對於台積電男生有著不好印象，日前換她認識上1名「已婚」台積電工程師，對方不但三不五時就會打電話找她聊天，甚至還會特別請假找她一起出門吃飯，讓她相當不解。

女網友爆料正被台積電已婚男工程師追求，對方還會專程請假載她約會，讓她不解工作如此高壓，竟還有心思出軌，其他網友則笑說「高壓才要靠生理發洩」。（翻攝自Dcard）

該女網友事後發文問說「據我所知台積電是高壓的上班環境，工程師們怎們還有心思搞這些呢」，其他網友則紛紛留言「就是因為高壓，所以需要釋放，很好懂吧」、「心理壓力大才要通過生理發洩一下」、「下班後想舒壓啊」，也有網友說「所以你也想讓他出軌是不是」、「哇 這篇是自爆自己是小三嗎」、「已婚還接電話」、「已婚你還跟他聊天吃飯？」「笑死，你自己不也想蹭」。

也有網友分析「聽蠻多台積女友/老婆無能一直用男方的錢，男生可能心裡也瞧不起自己的另一半」、「其實每家公司都有，真的看另一半人品，自己眼光差怪不了別人，想在公司亂搞，另一半根本無從得知」。