俄烏即將舉行第二輪談判，市場靜待談判結果，美股早盤3大指數漲跌互見，道瓊工業指數上揚160點，那斯達克指數小跌9.88點。

截至台灣時間22點45分，道瓊工業指數上漲162.79點（或0.48%），暫報34054.14點；那斯達克指數下跌9.88點（或0.07%），暫報13742.17點；標普500指數上漲13.10點（或0.30%），暫報4399.64點；費城半導體指數下跌34.02點（或1.00%），暫報3382.13點。

蘋果等5大科技巨頭震盪走高，台積電ADR下跌1.08美元（或0.98%），暫報108.53美元；聯電ADR下跌0.03美元（或.033%），暫報9.57美元。

在俄烏即將舉行談判之際，烏克蘭刻松州（Kherson）州長拉胡塔（Hennadiy Lahuta）表示，俄羅斯軍隊已經完全佔領刻松州政府大樓，該州以及城市全部失守。

因應俄羅斯入侵烏克蘭，美國2日宣布對俄國煉油業實施新一波制裁，禁止煉油技術出口至俄國，市場擔憂會加劇供應吃緊問題，刺激國際油價3日繼續飆漲，布蘭特油價一度升抵119美元。

投資人也在等待美國勞工部將在周五（4日）公布的2月非農就業報告，經濟學家預估，2月就業將新增44萬人，低於1月的46.7萬人。