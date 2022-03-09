港股恒生科技指數屢創新低，統一證券發行之統一恒生科技指數ETN（020021）係追蹤標的指數「恒生科技指數（淨股息累計指數）」之表現，至3月8日淨值已達5.38元，接近公開說明書規定之指標價值低於5元之強制贖回條件。

統一恒生科技指數ETN自2020年12月2日掛牌交易以來，指標價值最高漲幅達36.68％，然去年開始的一連串反壟斷監管以及政策打壓房地產引發的內需疲弱，加上今年以來戰爭事件與通膨飆升，恒生科技指數（淨股息累計指數）從掛牌以來至2022年3月8日收盤為止跌幅達44.93％；統一恒生科技指數ETN指標價值也隨著標的指數走勢跌，從掛牌的9.95元下跌至2022年3月8日收盤為止的5.38元，跌幅達45.9％，接近公開書明書的強制贖回條件。

依據規定，若T日指數收盤價（港股下午4:00收盤）所計算出之ETN指標價值（約4:45公布）低於5元，即觸及ETN強制贖回條款；T+1個交易日為該檔ETN最後交易日，盤中仍可交易，T+1日指數收盤價所計算出之ETN指標價值即為該檔ETN之強制贖回價格。依據證交所之作業流程，投資人可在T+7日收到款項。詳細資訊可見統一ETN資訊網http://promote.pscnet.com.tw/Etn/start，即時報價資訊更新至港股收盤。

統一證券表示，新興市場科技股波動較高，基於保護投資人之考量，該ETN發行之時強制贖回條件設定為發行價的50％，2021年恒生科技指數震盪劇烈，在全球主要指數中表現墊底，基於合規與市場穩定，擬以「恒生科指期貨指數」作為接續之發行標的，該指數與恒生科技指數相關性極高，掛牌上櫃交易時間暫定為6月。

統一證券目前發行9檔ETN，涵蓋美、台、亞洲科技股以及微波高息、價值成長等主題，2021年台股指數產品（包含ETF）績效表現，統一價值成長ETN、統一微波高息ETN，以及統一特選臺灣5G ETN皆為前十名；統一MSCI美國資訊科技ETN自2020年3月26日掛牌以來，漲幅更達126％。

ETN是被動追蹤指數的產品，並非如主動基金將投資決定權交付給基金經理人，而是投資人主觀判斷選擇，因此具備均衡資產配置的觀念更顯重要，分散投資主題以及區域可降低單一投資標的比重過高帶來的風險。