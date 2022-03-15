俄烏局勢反覆衝擊全球金融市場，市場同時也緊盯通膨走勢及聯準會政策動向，使得開年以來全球主要股市波動劇烈，整體表現跌多漲少，而在少數力守正報酬的股市當中，除受惠於原物料價格飆升的巴西股市表現強勁外，其他主要股市中，東協股市表現也不俗。

投信法人表示，今年以來包括新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓等股市均上漲，表現相對抗跌。因東協國家在基本面好轉的支持下，今年可望受惠於低基期效應吸引資金流入，並進一步帶動股市表現，建議適度透過東協基金佈局，把握投資契機。

群益東協成長基金經理人高浩偉指出，去年東協股市受到疫情反覆，干擾經濟活動恢復，表現相對落後，使其在評價方面顯得相對便宜，因此今年在全球貨幣政策料朝收緊方向前進的環境中，東協股市估值修正的風險較低，且低基期題材有助持續吸引外資回流，為股市提供資金動能，海外需求復甦態勢不變，加上東協出口占據全球比例逐年提升、企業獲利可望維持強勁復甦，預估今年東協多數國家EPS成長率可望達雙位數，評價面上具有修復空間。

再者由於東協國家通膨維持溫和增長，雖然各國央行面臨後續追隨聯準會調整貨幣政策的壓力，但時間點可能要到下半年才有機會升息，且幅度應不會太大，故相對寬鬆的貨幣政策亦有助支撐股市表現。

高浩偉強調，隨歐美與大陸需求維持強勁，及東南亞經濟持續復甦，有助新加坡出口表現保持韌性，並進一步帶動經濟成長；印尼同樣受惠防疫解封與原物料價格走升，帶動出口增長，短期貨幣政策也料維持寬鬆；泰國先前政府推出大規模刺激政策以維穩經濟，後續須留意相關政策細節，產業可持續關注金融、能源等類股的表現。